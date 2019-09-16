Калининград примет участие в «Европейской неделе мобильности»

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-16T17:18:46+03:00

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Калининград с 16 по 22 сентября примет участие в «Европейской неделе мобильности». Если с Днем без автомобиля наш город уже знаком, то теперь его рамки расширяются. Участникам мероприятия предложат ознакомиться с вызовами, стоящими перед современными городами, и с альтернативными решениями в области мобильности и транспорта.

Идея провести «Европейскую неделю мобильности» пришла после того, как в середине июля в Калининграде в рамках фестиваля «Все в парк» прошли образовательные мероприятия с участием урбанистов из Польши. Гости из соседней республики вдохновили успешными примерами преобразования улиц польских городов в более удобные и комфортные для людей. В частности, возникла идея устроить экспериментальную «живую улицу» в Калининграде.

- Эта кампания дает людям возможность исследовать роль городских улиц и поэкспериментировать с практическими подходами к решению городских проблем, таких, как загрязнение воздуха или удобство пешеходной инфраструктуры, - сообщают организаторы.

Открытие Недели пройдет в арт-пространстве «Ворота» (Литовский вал 61) 16 сентября в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU