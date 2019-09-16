В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
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В Калининграде во вторник 17 сентября, в 11:00 будут вновь проверять сирены.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, кратковременное включение уличных сирен будет произведено в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области.
Проверяют их с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.
В МЧС отмечают, что это лишь тестирование, сигнал никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU