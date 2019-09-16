2019-09-16T17:56:14+03:00
Общество

В Калининграде прокуратура пригрозила лишать лицензий магазины за продажу алкоголя по ночам

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде выявлены многочисленные факты ночной торговли алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры по результатам проверки торговых точек.

Алкоголь в Калининграде по-прежнему продают несовершеннолетним, а занимаются этим индивидуальные предприниматели, что является нарушением федерального законодательства.

По данным фактам возбуждено свыше 20 административных дел. Также прокуратура намерена через суд лишить лицензий компании, попавшиеся на ночной продаже алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники украли с карты пожилой калининградки свыше 100 тысяч рублей
За три дня в Калининграде задержали 29 пьяных водителей
В Калининграде пассажир избил женщину –кондуктора и разбил стекло в автобусе
В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Прокуратура признала герб Черняховска незаконным
Калининград примет участие в «Европейской неделе мобильности»
Калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранцев
Часть Балтийска осталась без света и воды из-за аварии на электросетях
Под Калининградом пройдет турнир по конкуру
В ДТП на балтийской трассе пострадали два человека
В Калининграде из оборота изъяли 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя
В Светлогорске летом из воды спасли 12 купальщиков
Калининградец украл у бросившей его возлюбленной перфоратор
В Калининграде мужчина ножом порезал лицо своему брату
В октябре в Калининграде снимут два художественных фильма
В Калининградской области началась массовая уборка картофеля и овощей
Председатель Калининградского областного суда ушел в почетную отставку
Ночью в Калининграде разведут мосты