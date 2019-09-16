В Калининграде прокуратура пригрозила лишать лицензий магазины за продажу алкоголя по ночам

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-16T17:56:14+03:00

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В Калининграде выявлены многочисленные факты ночной торговли алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры по результатам проверки торговых точек.

Алкоголь в Калининграде по-прежнему продают несовершеннолетним, а занимаются этим индивидуальные предприниматели, что является нарушением федерального законодательства.

По данным фактам возбуждено свыше 20 административных дел. Также прокуратура намерена через суд лишить лицензий компании, попавшиеся на ночной продаже алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU