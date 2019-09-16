2019-09-16T18:00:32+03:00
Общество

В Калининграде пассажир избил женщину –кондуктора и разбил стекло в автобусе

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полиция расследует нападение пассажира на женщину-кондуктора в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября. На просьбу оплатить проезд мужчина несколько ударил кондуктора. Водитель при помощи пассажиров выгнал злоумышленника из салона, однако тот догнал автобус на такси и разбил лобовое стекло.

- Проезжавшие мимо полицейские совместно с сотрудниками частного охранного предприятия задержали нападавшего и доставили его в дежурную часть. Личность задержанного установлена, это 38-летний мужчина, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. – В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия, устанавливают степень вреда здоровью кондуктора, а также выясняют стоимость поврежденного имущества. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники украли с карты пожилой калининградки свыше 100 тысяч рублей
За три дня в Калининграде задержали 29 пьяных водителей
В Калининграде прокуратура пригрозила лишать лицензий магазины за продажу алкоголя по ночам
В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Прокуратура признала герб Черняховска незаконным
Калининград примет участие в «Европейской неделе мобильности»
Калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранцев
Часть Балтийска осталась без света и воды из-за аварии на электросетях
Под Калининградом пройдет турнир по конкуру
В ДТП на балтийской трассе пострадали два человека
В Калининграде из оборота изъяли 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя
В Светлогорске летом из воды спасли 12 купальщиков
Калининградец украл у бросившей его возлюбленной перфоратор
В Калининграде мужчина ножом порезал лицо своему брату
В октябре в Калининграде снимут два художественных фильма
В Калининградской области началась массовая уборка картофеля и овощей
Председатель Калининградского областного суда ушел в почетную отставку
Ночью в Калининграде разведут мосты