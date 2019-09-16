В Калининграде пассажир избил женщину –кондуктора и разбил стекло в автобусе

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-16T18:00:32+03:00

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В Калининграде полиция расследует нападение пассажира на женщину-кондуктора в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября. На просьбу оплатить проезд мужчина несколько ударил кондуктора. Водитель при помощи пассажиров выгнал злоумышленника из салона, однако тот догнал автобус на такси и разбил лобовое стекло.

- Проезжавшие мимо полицейские совместно с сотрудниками частного охранного предприятия задержали нападавшего и доставили его в дежурную часть. Личность задержанного установлена, это 38-летний мужчина, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. – В настоящее время проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия, устанавливают степень вреда здоровью кондуктора, а также выясняют стоимость поврежденного имущества. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU