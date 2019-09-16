За три дня в Калининграде задержали 29 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-16T18:04:35+03:00

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С 13 по 15 сентября в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 29 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. За повторное пьяное вождение из грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и крупный денежный штраф.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU