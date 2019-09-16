За три дня в Калининграде задержали 29 пьяных водителей
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 13 по 15 сентября в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 29 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав. За повторное пьяное вождение из грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и крупный денежный штраф.
Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU