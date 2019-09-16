Мошенники украли с карты пожилой калининградки свыше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-16T18:59:29+03:00

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Полиция разыскивает мошенников, которые украли с банковской карты калининградки крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

61-летняя горожанка разместила объявление о продаже дивана. Вскоре ей позвонил покупатель, который заявил, что готов купить товар.

- Злоумышленник попросил сообщить ему данные банковской карты на которую он переведет деньги. Доверчивая женщина продиктовала номер карты, а также трехзначный код на оборотной стороне. Спустя несколько минут горожанка обнаружила списание 102 тысяч рублей со счета, - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

ИСТОЧНИК KP.RU