Мошенники украли с карты пожилой калининградки свыше 100 тысяч рублей
Полиция разыскивает мошенников, которые украли с банковской карты калининградки крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
61-летняя горожанка разместила объявление о продаже дивана. Вскоре ей позвонил покупатель, который заявил, что готов купить товар.
- Злоумышленник попросил сообщить ему данные банковской карты на которую он переведет деньги. Доверчивая женщина продиктовала номер карты, а также трехзначный код на оборотной стороне. Спустя несколько минут горожанка обнаружила списание 102 тысяч рублей со счета, - рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
ИСТОЧНИК KP.RU