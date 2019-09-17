2019-09-17T11:00:04+03:00
Спорт

Муса Евлоев из Калининграда второй раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Соревнования прошли в городе Нур-Султан
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Борец греко-римского стиля из Калининграда Муса Евлоев завоевал второй титул чемпиона мира. Наш спортсмен стал первым на мировом первенстве в Казахстане среди соперников весом до 97 кило. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Калининградской области.

В городе Нур-Султан Муса Евлоев в финале одержал победу без борьбы – его давний знакомый и соперник Артур Алексанян из Армении не смог участвовать в схватке из-за травмы.

Благодаря успешному выступлению в Нур-Султане, наш борец завоевал для страны путевку на Олимпиаду в Токио.

Отметим, в 2018 году калининградец также завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе, который приняла Венгрия. Тогда наш земляк показал отличный результат в составе сборной России. Он оказался сильнее представителей Кыргызстана, Ирана, Венесуэлы, Армении и Болгарии. В полуфинале ему удалось победить олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Артура Алексаняна из Армении, а в финале одолеть болгарина Кирила Милова.

По итогам 2018 года в правительстве области Евлоева наградили как лучшего спортсмена по олимпийским видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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