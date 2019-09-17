В Калининграде свыше 40 улиц остались до вечера без горячей воды

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-17T10:57:58+03:00

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В Калининграде во вторник, 17 сентября, до вечера не будет горячей воды на 48-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов горячей воды не будет на ул. Емельянова 258, 258а, 268, 272-282.

В Центральном районе до 20 часов для проведения ремонта на магистральном трубопроводе отключены 47 улиц:

ул. Алябьева,

ул. Бородинская,

ул. Брамса,

ул. Вагоностроительная,

ул. Гайдара 1-43;4а; 46,

ул. Генделя,

ул. Горная,

ул. Гостиная,

ул. Грекова,

ул. Димитрова,

ул. Дм. Донского.

ул. Зоологическая,

ул. К.Маркса 18; 65,

ул. Каменная,

ул. Каштановая аллея 3-83, 16-58;

ул .Кирова,

ул. Колоскова,

ул. Коммунальная

ул. Комсомольская 4-36; 7-35,

ул. Косогорная,

ул. Красная 11- 19а;26-40а;

ул. Кронштадтская,

ул. Леонова 1-17,

ул. Мира,

ул. Москвина,

ул. Носова,

ул. Огарёва,

ул. Офицерская,

ул. Пацаева,

пер. Зоологический,

пер. Косогорный,

пр-т. Победы,

ул. Пугачева,

ул. Пушкина,

ул. Радищева,

ул. Разина,

ул. Репина,

ул. Сафронова,

ул. Свободная,

ул. Серафимовича,

Советский пр-т. 1 - 39д; 8-82;

ул. Театральная,

ул. Ушакова,

ул. Ушинского.

ул. Чайковского,

ул. Шиллера,

ул. Яналова 3.

ИСТОЧНИК KP.RU