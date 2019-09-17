В Калининграде свыше 40 улиц остались до вечера без горячей воды
В Калининграде во вторник, 17 сентября, до вечера не будет горячей воды на 48-ми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов горячей воды не будет на ул. Емельянова 258, 258а, 268, 272-282.
В Центральном районе до 20 часов для проведения ремонта на магистральном трубопроводе отключены 47 улиц:
ул. Алябьева,
ул. Бородинская,
ул. Брамса,
ул. Вагоностроительная,
ул. Гайдара 1-43;4а; 46,
ул. Генделя,
ул. Горная,
ул. Гостиная,
ул. Грекова,
ул. Димитрова,
ул. Дм. Донского.
ул. Зоологическая,
ул. К.Маркса 18; 65,
ул. Каменная,
ул. Каштановая аллея 3-83, 16-58;
ул .Кирова,
ул. Колоскова,
ул. Коммунальная
ул. Комсомольская 4-36; 7-35,
ул. Косогорная,
ул. Красная 11- 19а;26-40а;
ул. Кронштадтская,
ул. Леонова 1-17,
ул. Мира,
ул. Москвина,
ул. Носова,
ул. Огарёва,
ул. Офицерская,
ул. Пацаева,
пер. Зоологический,
пер. Косогорный,
пр-т. Победы,
ул. Пугачева,
ул. Пушкина,
ул. Радищева,
ул. Разина,
ул. Репина,
ул. Сафронова,
ул. Свободная,
ул. Серафимовича,
Советский пр-т. 1 - 39д; 8-82;
ул. Театральная,
ул. Ушакова,
ул. Ушинского.
ул. Чайковского,
ул. Шиллера,
ул. Яналова 3.
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