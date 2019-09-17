В Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен войны
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В понедельник, 16 сентября, в Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Утром на улице Верхние Поля в районе дома №6 были найдены 82 артиллерийских снаряда и 3 артиллерийские мины. Днем их вывезли для утилизации военные саперы.
Также сегодня саперы вывезут гранату Ф-1 и 24 пулеметных патрона, обнаруженных вчера в на ул. Ямской, д.94.
ИСТОЧНИК KP.RU