В Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-17T10:56:43+03:00

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В понедельник, 16 сентября, в Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Утром на улице Верхние Поля в районе дома №6 были найдены 82 артиллерийских снаряда и 3 артиллерийские мины. Днем их вывезли для утилизации военные саперы.

Также сегодня саперы вывезут гранату Ф-1 и 24 пулеметных патрона, обнаруженных вчера в на ул. Ямской, д.94.

ИСТОЧНИК KP.RU