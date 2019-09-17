В Чкаловске сбили 15-летнего велосипедиста, который не спешился на «зебре»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник вечером в Калининграде под колеса автомобиля попал школьник на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Габайдулина в микрорайоне Чкаловск. Водитель «Тойоты» сбил15-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть дороги в районе нерегулируемого пешеходного перехода не спешившись с велосипеда.
В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU