В Калининграде нет электричества на 12-ти улицах и четырех СНТ

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-17T11:07:43+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на 12-ти улицах в Ленинградском и Центральном районах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет на ул. Толстикова 43, ул. У.Громовой 115,123,125,99,105,107,109-113, ул. Алданская 10,11,8,24-24а,9,12.14,15,16,18,28-28а,13, ул. Лужская 29,23а,21а, пр. Мира - 137,139,141,143, 149,149а,159а,161,161ак,161б,163,164,166, 162,167,168,168а,168б,170,170а,151,172а,170б,172в,172г, 176,176а,176в, ул. Радистов-52,52а,54,56,56б,58,59,60,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,56а, пер. Цветочный 43,6,8,10,11,12,14,15, ул. С. Мишина 74, ул. Менделеева 61а,76а,78,61б,84,61г, ул. Красносельская 85а-87,80,81,88-90,76-78,81а,83б,89,83а,91, ул. Саратовская 32,35,39,41,43,45,47,49-51,34,30,36,37, ул. Добролюбова 29.

До 17 часов не будет электричества в Центральном районе в СНТ «Дачное», «Спутник», «Энергетик», «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU