2019-09-17T11:07:43+03:00
Общество

В Калининграде нет электричества на 12-ти улицах и четырех СНТ

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в течение дня не будет электричества на 12-ти улицах в Ленинградском и Центральном районах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов свет на ул. Толстикова 43, ул. У.Громовой 115,123,125,99,105,107,109-113, ул. Алданская 10,11,8,24-24а,9,12.14,15,16,18,28-28а,13, ул. Лужская 29,23а,21а, пр. Мира - 137,139,141,143, 149,149а,159а,161,161ак,161б,163,164,166, 162,167,168,168а,168б,170,170а,151,172а,170б,172в,172г, 176,176а,176в, ул. Радистов-52,52а,54,56,56б,58,59,60,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,56а, пер. Цветочный 43,6,8,10,11,12,14,15, ул. С. Мишина 74, ул. Менделеева 61а,76а,78,61б,84,61г, ул. Красносельская 85а-87,80,81,88-90,76-78,81а,83б,89,83а,91, ул. Саратовская 32,35,39,41,43,45,47,49-51,34,30,36,37, ул. Добролюбова 29.

До 17 часов не будет электричества в Центральном районе в СНТ «Дачное», «Спутник», «Энергетик», «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три района Калининграда газифицируют к весне 2020 года
В Чкаловске сбили 15-летнего велосипедиста, который не спешился на «зебре»
В Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен войны
В Калининграде свыше 40 улиц остались до вечера без горячей воды
Муса Евлоев из Калининграда второй раз стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Мошенники украли с карты пожилой калининградки свыше 100 тысяч рублей
За три дня в Калининграде задержали 29 пьяных водителей
В Калининграде пассажир избил женщину –кондуктора и разбил стекло в автобусе
В Калининграде прокуратура пригрозила лишать лицензий магазины за продажу алкоголя по ночам
В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Прокуратура признала герб Черняховска незаконным
Калининград примет участие в «Европейской неделе мобильности»
Калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранцев
Часть Балтийска осталась без света и воды из-за аварии на электросетях
Под Калининградом пройдет турнир по конкуру
В ДТП на балтийской трассе пострадали два человека
В Калининграде из оборота изъяли 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя
В Светлогорске летом из воды спасли 12 купальщиков
Калининградец украл у бросившей его возлюбленной перфоратор
В Калининграде мужчина ножом порезал лицо своему брату
В октябре в Калининграде снимут два художественных фильма
В Калининградской области началась массовая уборка картофеля и овощей
Председатель Калининградского областного суда ушел в почетную отставку
Ночью в Калининграде разведут мосты