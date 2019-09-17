В Калининграде дольщица отсудила 700 тысяч рублей за нарушение сроков строительства жилья
В Калининграде дольщица засудила застройщика за нарушение сроков строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В феврале 2016 года горожанка заключила договор участия в долевом строительстве квартиры в многоэтажке на ул. Дадаева. Застройщик обещал передать квартиру до 1 сентября 2017 года, однако не сделал это.
Ленинградский районный суд взыскал с застройщика в пользу неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 500 213,93 рубля, компенсацию морального вреда – 20 000 рублей, штраф – 260 106,96 рублей. Компания подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
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