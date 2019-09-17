2019-09-17T12:08:44+03:00
Общество

В Калининграде дольщица отсудила 700 тысяч рублей за нарушение сроков строительства жилья

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде дольщица засудила застройщика за нарушение сроков строительства жилья. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В феврале 2016 года горожанка заключила договор участия в долевом строительстве квартиры в многоэтажке на ул. Дадаева. Застройщик обещал передать квартиру до 1 сентября 2017 года, однако не сделал это.

Ленинградский районный суд взыскал с застройщика в пользу неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 500 213,93 рубля, компенсацию морального вреда – 20 000 рублей, штраф – 260 106,96 рублей. Компания подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде судебные приставы соберут жалобы на работу коллекторов
Размести свое объявление в калининградской «Комсомолке» бесплатно!
В Калининграде на двух улицах деревья упали на автомобили
Жительница Славска жестоко избила сожителя крышкой от кастрюли
«Крузенштерн» подготовят к кругосветной экспедиции до конца ноября
Для защиты Калининграда развернут батарею сверхмощных пушек
В Калининграде зоозащитники забрали живых черепах у уличных торговцев
Исследование: Средняя калининградская семья тратит свыше 9% доходов на оплату "коммуналки"
Сын телеведущего Диброва едва не утонул в Калининграде
Забивший приятеля насмерть калининградец явился в полицию с повинной
Откроется прямое авиасообщение между Калининградом и Краснодаром
Рабочие завода «Янтарь» попросили мэрию Калининграда построить для них велодорожку
Баскетболисты ЦСКА проведут в Калининграде матчи с "Миланом" и "Панатинаикосом"
Три района Калининграда газифицируют к весне 2020 года
В Калининграде нет электричества на 12-ти улицах и четырех СНТ
В Чкаловске сбили 15-летнего велосипедиста, который не спешился на «зебре»
В Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен войны
В Калининграде свыше 40 улиц остались до вечера без горячей воды