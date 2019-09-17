2019-09-17T12:56:42+03:00
Спорт

Баскетболисты ЦСКА проведут в Калининграде матчи с "Миланом" и "Панатинаикосом"

Кирилл Алексеев
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26 декабря и 3 января 2020 года баскетболисты ЦСКА проведут матчи с итальянским "Миланом" и греческим "Панатинаикосом" в рамках первенства Евролиги.

Как сообщило агентство "РИА Новости", первоначально игры должны были пройти на арене ЦСКА в Москве, однако площадка оказалась занята. Стали искать запасной вариант и нашил в Калининграде". Евролигу устроил вариант с проведением матчей на арене "Янтарный", которая вмещает 6 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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