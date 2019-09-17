Рабочие завода «Янтарь» попросили мэрию Калининграда построить для них велодорожку

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-17T13:08:09+03:00

По словам председателя профсоюзной организации завода, на предприятие ежедневно добирается на велосипеде 477 работников

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Рабочие судостроительного завода «Янтарь» обратились с письмом в мэрию Калининграда с просьбой предусмотреть строительство велодорожки к их предприятию. В письме, отправленном председателю комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину, председатель профсоюзной организации завода Лидия Матвеева сообщила, что 477 сотрудников ежедневно добирается до предприятия на велосипеде.

- Трудовой коллектив работников Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» просит вас изыскать возможность создания сети велосипедных дорожек на улицах Портовая, Суворова, Транспортная для возможности свободного и безопасного перемещения велосипедистов к месту работы, - пишет Матвеева.

Председатель профсоюза напомнила, что велосипедным видом транспорта пользуются также сотрудники предприятий «Автотор», Судоремонтного завода «Преголь», а также мебельного производства, расположенного в том же районе.

ИСТОЧНИК KP.RU