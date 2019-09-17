2019-09-17T13:08:09+03:00
Общество

Рабочие завода «Янтарь» попросили мэрию Калининграда построить для них велодорожку

По словам председателя профсоюзной организации завода, на предприятие ежедневно добирается на велосипеде 477 работников
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Велосипедисты сегодня вынуждены передвигаться по обочине дорогиВелосипедисты сегодня вынуждены передвигаться по обочине дорогиФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Рабочие судостроительного завода «Янтарь» обратились с письмом в мэрию Калининграда с просьбой предусмотреть строительство велодорожки к их предприятию. В письме, отправленном председателю комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Олегу Кутину, председатель профсоюзной организации завода Лидия Матвеева сообщила, что 477 сотрудников ежедневно добирается до предприятия на велосипеде.

- Трудовой коллектив работников Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» просит вас изыскать возможность создания сети велосипедных дорожек на улицах Портовая, Суворова, Транспортная для возможности свободного и безопасного перемещения велосипедистов к месту работы, - пишет Матвеева.

Председатель профсоюза напомнила, что велосипедным видом транспорта пользуются также сотрудники предприятий «Автотор», Судоремонтного завода «Преголь», а также мебельного производства, расположенного в том же районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде судебные приставы соберут жалобы на работу коллекторов
Размести свое объявление в калининградской «Комсомолке» бесплатно!
В Калининграде на двух улицах деревья упали на автомобили
Жительница Славска жестоко избила сожителя крышкой от кастрюли
«Крузенштерн» подготовят к кругосветной экспедиции до конца ноября
Для защиты Калининграда развернут батарею сверхмощных пушек
В Калининграде зоозащитники забрали живых черепах у уличных торговцев
Исследование: Средняя калининградская семья тратит свыше 9% доходов на оплату "коммуналки"
Сын телеведущего Диброва едва не утонул в Калининграде
Забивший приятеля насмерть калининградец явился в полицию с повинной
Откроется прямое авиасообщение между Калининградом и Краснодаром
Баскетболисты ЦСКА проведут в Калининграде матчи с "Миланом" и "Панатинаикосом"
В Калининграде дольщица отсудила 700 тысяч рублей за нарушение сроков строительства жилья
Три района Калининграда газифицируют к весне 2020 года
В Калининграде нет электричества на 12-ти улицах и четырех СНТ
В Чкаловске сбили 15-летнего велосипедиста, который не спешился на «зебре»
В Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен войны
В Калининграде свыше 40 улиц остались до вечера без горячей воды