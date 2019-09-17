Откроется прямое авиасообщение между Калининградом и Краснодаром

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-17T13:09:20+03:00

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Авиакомпания "Азимут" с 20 сентября начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Краснодар - Калининград.

Как сообщило издание "Юга.Ru", рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолете Sukhoi Superjet 100. На борту смогут разместиться 103 пассажира. Как сообщается, самый дешевый билет - 3 тысячи 380 рублей в одну сторону.

Самолет будет вылетать из Краснодара в 6:45, прилетать в Калининград - в 8:55. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Из Калининграда рейсы будут отправляться в 9:45, прибытие - в 13:30. Время полета составит 2 часа 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU