Забивший приятеля насмерть калининградец явился в полицию с повинной

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-17T13:19:47+03:00

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Утром 12 сентября на улице Чехова в городе Мамоново был найден мертвым 41-летний местный житель. Судя по характерным повреждениям, видневшимся на голове, смерть была насильственной. И вот правоохранительные органы объявили о задержании подозреваемого в преступлении. Им оказался 44-летний, ранее не судимый горожанин.

Как выяснилось, накануне оба мамоновца вместе со своим общим знакомым устроили пьянку у него на квартире. В процессе застолья вспыхнул конфликт. Обвиняемый уверяет, что причиной ссоры, которая быстро переросла в драку, стало то, что собутыльник оскорбил его возлюбленную. Отстаивая женскую честь, пылкий влюбленный провел несколько полновесных ударов в область головы и живота оппонента. А потом отправился спать, оставив избитого лежать в коридоре.

Проснувшись под утро, он увидел, что приятель лежит в той же позе. На поверку оказалось, что мужчина мертв. Тогда, заметая следы, преступник вытащил тело на улицу, вернулся в квартиру и принялся уничтожать возможные улики. Но затем, поразмыслив немного, вспомнил о том, что «чистосердечное признание облегчает наказание». И отправился в полицию – оформлять явку с повинной.

- Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко. - По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU