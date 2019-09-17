Сын телеведущего Диброва едва не утонул в Калининграде
Семья известного телеведущего Дмитрия Диброва отдыхала в Калининграде и перед отлетом в родной Ростов-на-Дону попала в крайне неприятную ситуацию. Как написала у себя в Инстаграме супруга Диброва Полина, сын Саша решил проверить ловушку для рыб, а в итоге упал в озеро и едва не утонул.
"Сегодня Саша упал с головой в озеро, - написала Полина Диброва. - Надо сказать, что на улице было +14, а на Саше куча одежды... Ловушка для рыб, которую он решил изучить, случайно перевесила мальчика и вода полностью накрыла Сашу.
К счастью, все закончилось благополучно. И завершается пост Полины вполне оптимистично: "Надо сказать, в такие минуты ни ругать ни злиться не хочется... Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу. Как говориться, не так важно, как ты попал в ситуацию, важно, как ты вышел из нее. Мы с сыном смеялись всю дорогу, благо, друзья поделились запасной одеждой".
ИСТОЧНИК KP.RU