2019-09-17T13:35:37+03:00
Происшествия

Сын телеведущего Диброва едва не утонул в Калининграде

Мальчик упал в озеро, потянувшись за ловушкой для рыб
Кирилл Алексеев
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Полина и Дмитрий Дибровы.Полина и Дмитрий Дибровы.Фото: Instagram.com
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Семья известного телеведущего Дмитрия Диброва отдыхала в Калининграде и перед отлетом в родной Ростов-на-Дону попала в крайне неприятную ситуацию. Как написала у себя в Инстаграме супруга Диброва Полина, сын Саша решил проверить ловушку для рыб, а в итоге упал в озеро и едва не утонул.

"Сегодня Саша упал с головой в озеро, - написала Полина Диброва. - Надо сказать, что на улице было +14, а на Саше куча одежды... Ловушка для рыб, которую он решил изучить, случайно перевесила мальчика и вода полностью накрыла Сашу.

К счастью, все закончилось благополучно. И завершается пост Полины вполне оптимистично: "Надо сказать, в такие минуты ни ругать ни злиться не хочется... Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу. Как говориться, не так важно, как ты попал в ситуацию, важно, как ты вышел из нее. Мы с сыном смеялись всю дорогу, благо, друзья поделились запасной одеждой".

polinadibrovapolinadibrova
Сегодня Саша упал с головой в озеро Надо сказать, что на улице было +14, а на Саше куча одежды Одним словом - мальчик. Утро началось с высохшей шкуры дохлой змеи, котора была с громким восторженным голосом принесена родителям за завтраком. Это я пережила, испортился лишь аппетит А дальше красота... В ту минуту, как нам выезжать в аэропорт, Саша падает в озеро. Ловушка для рыб, которую он решил изучить, случайно перевесила мальчика и Вода полностью накрыла Сашу Надо сказать, в такие минуты ни ругать ни злиться не хочется.... Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу Как говориться, не так важно, как ты попал в ситуацию, важно, как ты вышел из неё Мы с сыном смеялись всю дорогу Благо, друзья поделились запасной одеждой С почином, сынок. Я в воду до сих пор не проваливалась случайно хотя, вы пишете о нашем невероятном сходстве #МальчикДевочка #РазницаНаЛицо Надеюсь, завтра пойдём в школу! Желаем всем продуктивной недели #МыДома #полинадиброва
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ИСТОЧНИК KP.RU

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