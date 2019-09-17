2019-09-17T14:05:50+03:00
Общество

Исследование: Средняя калининградская семья тратит свыше 9% доходов на оплату "коммуналки"

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Калининградская область занимает 29-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Об этом сообщается в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».

По данным исследования, средняя семья в Калининградской области тратит на «коммуналку» 9,1%своих доходов, или 3543 рублей.

По итогам 2018 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Дагестан. Здесь она составляет 4,6%. Также низкие значения в Республике Ингушетия, Республике Хакасия, Республике Татарстан, Чеченской Республике и в Забайкальском крае.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, Магаданской области и в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь она составляет более 13%. Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 40 субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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