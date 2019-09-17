В Калининграде зоозащитники забрали живых черепах у уличных торговцев

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-17T14:04:40+03:00

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Калининградские защитники природы забрали живых черепашек у уличных торговцев, с которыми безуспешно пытались бороться сотрудники мэрии города. Пресмыкающихся продавали от 500 до 700 рублей за штуку, содержали их в ужасных условиях, а потенциальных покупателей вводили в заблуждение.

- Людям говорили, что черепашки так и останутся маленькими, что их почти не надо кормить и жить они могут, чуть ли не в пластиковом стакане. На деле же эти черепахи вырастают до 35 сантиметров, им нужен специально оборудованный аквариум с подогревом воды и с сушей, серьезный уход, - рассказывает «Комсомолке» зоозащитник Светлана Санина. – Мы сначала пытались говорить и договориться с торговцами, но потом объяснили им что так делать нельзя и забрали черепашек.

Так было спасено около 10 рептилий: больных и замерзших. Их лечение спонсирует приют «Клюквенное».

- У нас есть врач. После лечения черепах будем пристраивать в добрые руки. Отдадим бесплатно, но только тем, кто действительно готов их содержать, - говорят в приюте.

Пока же пресмыкающиеся находятся на передержке дома у волонтеров.

Отметим, еще в начале августа с продавцами черепашек боролась администрация Калининграда.

- Будем на них составлять протоколы, если суд сочтет наши претензии справедливыми, то выпишет на продавцов штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, - говорили тогда в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU