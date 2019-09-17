Для защиты Калининграда развернут батарею сверхмощных пушек

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-17T14:04:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Береговые войска Балтийского флота получат батарею сверхмощных артиллерийских систем 2С7 "Пион".

Как сообщили "Известия", "Пионы", принятые на вооружение в далеком 1975 году, прошли глубокую модернизацию и теперь способны поражать в том числе малоразмерные объекты в радиусе 50 километров. Отмечается также, что береговые войска будут усилены и радиолокаторами "Зоопарк", предназначенными для контрбатарейной борьбы и поиска целей. Главная цель размещения новых артустановок - сорвать десантную операцию вероятного противника.

По информации издания, установки "Пион" должны поступить на вооружение Балтфлота в конце текущего или в начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU