2019-09-17T14:33:43+03:00
Общество

«Крузенштерн» подготовят к кругосветной экспедиции до конца ноября

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Денис Штейн
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Парусник «Крузенштерн» перешел из Калининграда в Светлый, где судно подготовят к кругосветной экспедиции в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на Светловском судоремонтном заводе барк ждет тщательный осмотр и ремонт. Будут, в частности, благоустроены служебные и жилые помещения экипажа, отремонтированы системы и механизмы. В планах поставить две новые опреснительные установки для обеспечения длительных переходов в Атлантике.

Ремонтные работы ожидают и два других парусника Росрыболовства (барк «Седов» и фрегат «Паллада»), которые также примут участие в кругосветной экспедиции в честь подвига русских моряков.

Как сказал начальник управления мореплавания и практической подготовки БГАРФ Михаил Новиков, к 26 ноября ремонтные работы будут закончены и оба барка перейдут в Калининградский морской порт для выхода в кругосветную экспедицию.

Напомним, кругосветное плавание парусников «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» проводится спустя два столетия после знаменитой экспедиции русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». В период с ноября 2019 по декабрь 2020 года «Седов» и «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» — трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Плавание будет приурочено к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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