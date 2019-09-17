2019-09-17T15:03:48+03:00
Общество

В Калининграде на двух улицах деревья упали на автомобили

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде во вторник произошла как минимум два инцидента с падением деревьев на припаркованные автомобили. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Деревья упали на автомобили на улицах Баграмяна и Буткова. На Буткова, в частности, упавшее дерево разбило легковое стекло «Фольксвагена».

По данным калининградского Гидрометцентра, во вторник в регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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