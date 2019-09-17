Размести свое объявление в калининградской «Комсомолке» бесплатно!

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-17T16:25:38+03:00

Акция действует для всех, кто оформит подписку на нашу газету

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"Комсомолка" в Калининграде объявляет акцию - бесплатное размещение одного объявления в рубрике «Полезные страницы». Она действует для всех, кто с 17 по 20 сентября оформит подписку на «Комсомолку» на октябрь-декабрь 2019 года. Ваш текст объемом до 200 знаков будет публиковаться в течение одной недели (в четырех ежедневных выпусках подряд) на выбор.

Подписаться на любимую газету можно:

- в любом почтовом отделении города и области

- в городском информационном центре по адресу: г. Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18

- на сайте kp.ru в разделе «Магазин»

- в интернет-магазине kdpokupki.ru

- в агентстве «Пресса-подписка»

Чтобы получить право на бесплатную публикацию объявления, позвоните по тел.: (4012) 310 -321 и оставьте свои контактные данные: ФИО, телефон и адрес доставки. Предложение действует с момента оформление подписки и до конца года.

Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. (4012) 310-322. Срок действия акции с 17 по 20 сентября 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU