В Калининграде судебные приставы соберут жалобы на работу коллекторов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-17T16:37:14+03:00

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Региональное управление службы судебных приставов проведет горячую линию для жителей области, которые столкнулись с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жалобы будут приниматься 20 сентября с 10 часов до 17 часов по телефону горячей линии: 8 (4012) 924-924 Напомним, жаловаться на незаконные действия коллекторов граждане могут как в правоохранительные органы, тки и в Службу судебных приставов, которая с 1 января 2017 года наделена функциями контроля за деятельностью коллекторских агентств.

ИСТОЧНИК KP.RU