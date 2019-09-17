В Калининграде на пересечении улиц Красной и Псковской запретят остановку транспорта
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на пересечении улиц Красной и Псковской запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Знаки «Остановка запрещена» установят в районе дома № 29 по ул. Псковской в октябре.
В мэрии отметили, что это позволит обеспечить нормативное функционирование разворотного кольца на конечном остановочном пункте автобуса маршрута малого класса № 71 по ул. Красной.
ИСТОЧНИК KP.RU