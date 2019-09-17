СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-17T17:25:29+03:00

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В Калининграде на пересечении улиц Красной и Псковской запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Знаки «Остановка запрещена» установят в районе дома № 29 по ул. Псковской в октябре.

В мэрии отметили, что это позволит обеспечить нормативное функционирование разворотного кольца на конечном остановочном пункте автобуса маршрута малого класса № 71 по ул. Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU