За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта "Храброво" вырос на 10 процентов

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-17T17:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Услугами аэропорта "Храброво" за восемь месяцев 2019 года воспользовались в общей сложности более 1,6 млн пассажиров, что на 10,2% больше, чем за восемь месяца прошлого года.

- На внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 11,3%, и составил 1 487 491 человек, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - На международных рейсах было обслужено 115 923 пассажира, что на 2,6% меньше чем за аналогичный период 2018 года.

Грузопоток аэропорта с начала года остался в показателях прошлого года, было обработано 4 989,776 тонн груза и почты.

Кстати, в августе этого года пассажиропоток "Храброво" составил 271 994 пассажира, что на 1,6% выше показателя августа 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU