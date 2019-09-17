В Балтийске начнет работать кинозал

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-17T18:15:24+03:00

Администрация города сообщила, что откроется он в 2020 году

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В 2020 году в Культурно-молодежном центре Балтийска начнет работать кинозал. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, во вторник в здании КМЦ с целью проверки подготовки зала побывали глава Балтийского городского округа Николай Плюгин и глава администрации Сергей Мельников.

- До 1 октября специалисты представят предложения по приобретению оборудования, - заявил Мельников. - Нам за счет средств местного бюджета нужно предусмотреть дополнительные затраты на подготовительные работы. В первую очередь провести обследование и ремонт вентканала и электропроводки.

Мельников также отметил, что помимо самого оборудования, необходимо провести ремонтные работы и подготовить помещение кинозала.

Напомним, Балтийск вошел в федеральную программу Фонда кино, по которой на приобретение оборудования для кинозала выделяется 5 миллионов рублей.

Планируется, что работать кинотеатр будет по четвергам, субботам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU