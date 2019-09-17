2019-09-17T18:13:15+03:00
Дом. Семья

В Калининградский зоопарк из Польши привезли самку капибары

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский зоопарк
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Самку капибары в зоопарк Калининграда доставили на грузовом микроавтобусе из зоопарка польского города Ополе.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, через месяц, когда закончится карантин, самку объединят с самцом по кличке Щорс для создания размножающейся пары.

В рационе капибары яблоки, овощи, зерно, трава и свежие ветки. С наступлением холодов траву заменят сеном. За день каждая капибара съедает около полутора килограммов корма, не считая травы (сена) и веток.

Интересно, что еще 2016 году во время празднования 120-летия зоопарка Кёнигсберга-Калининграда, зоопарк Ополе номинально подарил Калининграду самку капибары. Однако, по разным причинам передача животного затягивалась. Самку подходящего возраста удалось подобрать только в этом году.

Эта капибара родилась в зоопарке Ополе в 2017 году. Она уже достигла половой зрелости, но еще не имеет потомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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