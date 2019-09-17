Калининградец незаконно вырубил деревьев на 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-17T18:24:04+03:00

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В Правдинском районе будет судить местного жителя за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Осенью прошлого года на территории Железнодорожного лесничества мужчина незаконно вырубил 22 деревьев породы «дуб черешчатый», «сосна обыкновенная». Ущерб лесному фонду оценили в 7 млн рублей.

В декабре того же года «лесоруб» вместе с приятелем спилили еще три дуба, ущерб составил 1 млн рублей.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU