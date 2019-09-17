Полиция задержала калининградца, который «заминировал» ночной клуб

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-17T18:35:14+03:00

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В ночь на воскресенье, 15 сентября, в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил, что один из ночных клубов в Калининграде заминирован. Прибывшие на место правоохранители провели проверку, однако бомбы не нашли.

Зато довольно быстро они нашли звонившего – 35-летнего безработного калининградца. Мужчина позвонил с телефона, зарегистрированного на своего знакомого.

- Неудачная шутка молодого незадачливого юмориста, к слову без определенной работы и криминального прошлого, может обернуться для него лишением свободы на срок от 3 до 5 лет - как решит суд. Вместе с тем, объяснить, зачем был сделан ложный звонок, причем с мобильного телефона зарегистрированного на своего знакомого, калининградец так и не смог, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное с причинением крупного ущерба». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет со штрафом до 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU