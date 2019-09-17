2019-09-17T18:35:14+03:00
Общество

Полиция задержала калининградца, который «заминировал» ночной клуб

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 15 сентября, в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил, что один из ночных клубов в Калининграде заминирован. Прибывшие на место правоохранители провели проверку, однако бомбы не нашли.

Зато довольно быстро они нашли звонившего – 35-летнего безработного калининградца. Мужчина позвонил с телефона, зарегистрированного на своего знакомого.

- Неудачная шутка молодого незадачливого юмориста, к слову без определенной работы и криминального прошлого, может обернуться для него лишением свободы на срок от 3 до 5 лет - как решит суд. Вместе с тем, объяснить, зачем был сделан ложный звонок, причем с мобильного телефона зарегистрированного на своего знакомого, калининградец так и не смог, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное с причинением крупного ущерба». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет со штрафом до 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде в замене нуждаются 152 км магистральных тепловых сетей
Калининград снова встал в 9-балльных пробках
В Калининграде до конца года закроют 6 угольных котельных
Мэрия Калининграда: Из-за программного сбоя за проезд переплатили 48 школьников
Калининградец незаконно вырубил деревьев на 8 млн рублей
В Калининградский зоопарк из Польши привезли самку капибары
В Балтийске начнет работать кинозал
За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта "Храброво" вырос на 10 процентов
В Калининграде на пересечении улиц Красной и Псковской запретят остановку транспорта
В Калининграде судебные приставы соберут жалобы на работу коллекторов
Размести свое объявление в калининградской «Комсомолке» бесплатно!
В Калининграде на двух улицах деревья упали на автомобили
Жительница Славска жестоко избила сожителя крышкой от кастрюли
«Крузенштерн» подготовят к кругосветной экспедиции до конца ноября
Для защиты Калининграда развернут батарею сверхмощных пушек
В Калининграде зоозащитники забрали живых черепах у уличных торговцев
Исследование: Средняя калининградская семья тратит свыше 9% доходов на оплату "коммуналки"
Сын телеведущего Диброва едва не утонул в Калининграде
Забивший приятеля насмерть калининградец явился в полицию с повинной
Откроется прямое авиасообщение между Калининградом и Краснодаром
Рабочие завода «Янтарь» попросили мэрию Калининграда построить для них велодорожку
Баскетболисты ЦСКА проведут в Калининграде матчи с "Миланом" и "Панатинаикосом"
В Калининграде дольщица отсудила 700 тысяч рублей за нарушение сроков строительства жилья
Три района Калининграда газифицируют к весне 2020 года
В Калининграде нет электричества на 12-ти улицах и четырех СНТ
В Чкаловске сбили 15-летнего велосипедиста, который не спешился на «зебре»
В Калининграде обнаружили свыше 100 боеприпасов времен войны
В Калининграде свыше 40 улиц остались до вечера без горячей воды