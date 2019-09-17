Мэрия Калининграда: Из-за программного сбоя за проезд переплатили 48 школьников

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-17T18:41:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Калининграда опубликовала первый отчет по внедрению электронных билетов в общественном транспорте. Если ранее пресс-служба городской администрации сообщала о факте переплаты некоторыми школьниками за проезд, то теперь названы точные цифры.

- В сентябре был выявлен программный сбой, в результате которого со школьных карт списывалось не 15 рублей, а полная стоимость проезда – 24 рубля, - рассказали в мэрии. - Причина неполадки устранена, по информации на 13 сентября разница в оплате возвращена всем школьникам – таковых оказалось 48.

Также сообщается, что в МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» принято уже 29851 заявление на получение карт для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU