СЕГОДНЯ 19:38 2019-09-17T19:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде до конца года закроют 6 угольных котельных. Дома переведут на централизованное теплоснабжение. Об этом журналистам рассказал руководитель «Калининградтеплосети» Александр Салмин.

Речь идет о встроенных в довоенные и советские дома котельных по адресам: ул. Судостроительная, 5/11, Артиллерийская, 36/38, Тихорецкий тупик, 7-11, Дзержинского, 126, Суворова, 41 и Суворова, 47.

Всего же в городе осталось 49 угольных котельных. Их в скором времени обещают перевести на газ или теплоцентраль.

- Конечно, это даст экономику, – говорит Александр Салмин. - В газовой котельной на Горького, например, работает 10 человек. А в угольной котельной только кочегаров минимум 5 человек. Цена тонны угля, доставка через Литву – все это определяет себестоимость. Плююсь вопрос экологии и надежности. Когда мы решим эту проблему? Будем стараться.

По словам Александра Салмина в 2008 году в Калининграде насчитывалось 132 угольных котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU