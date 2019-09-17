Калининград снова встал в 9-балльных пробках

СЕГОДНЯ 19:51 2019-09-17T19:52:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Дождь, лившийся в Калининграде в течение всего дня, спровоцировал 9-балльные пробки на городских улицах. Как сообщает сервис «Яндекс-пробки», к половине седьмого часа вечера практически невозможно было двигаться на десятках улиц. В частности, из-за ДТП в районе пересечения улиц Дзержинского и Аллеи Смелых, а также на Окружной в районе Берлинского моста, скорость потока была 5-7 километров в час. С такой же скоростью автомобили двигались по Московскому проспекту в районе перекрестка с Литовским валом, по улицам Пролетарской, Генерала Озерова, Черняховского, а также по Ленинскому проспекту и ряду других магистралей.

Сложнее всего разгружались улицы, примыкающие в площади Победы, улица Горького и Колоскова. Там средняя скорость потока не превышала 2 километра в час.

ИСТОЧНИК KP.RU