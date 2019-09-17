В Калининграде в замене нуждаются 152 км магистральных тепловых сетей

СЕГОДНЯ 19:52 2019-09-17T19:52:27+03:00

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В Калининграде необходимо заменить более 150 км магистральных теплосетей. Об этом во вторник 17 сентября журналистам сказал руководитель «Калининградтеплосети» Александр Салмин.

- Темпы замены нас не устраивают. В год надо перекладывать минимум 20 км магистральных сетей. Мы делаем перекладку от 4 до 5 км в год. Это дорого и мало для нормализации ситуации. 1 километр стоит 37 миллионов. А поменять надо 152 километра магистральных тепловых сетей, - говорит Александр Салмин.

По его словам за последние 7 лет удалось переложить лишь 11,5 км магистральных сетей. В этом году поменяли трубы на ул. Лескова, где в прошлом сезоне дважды случались аварии и масштабные отключения, заменили магистраль на ул. Шевченко.

Александр Салмин отметил, что имеющиеся в Калининграде тепловые сети сильно изношены. Более 42 процентов труб в городе сегодня старше 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU