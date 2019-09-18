На Сельме ночью разбили стекло автомобиля, чтобы украсть видеорегистратор
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Инцидент случился в ночь на среду 18 сентября в микрорайоне Сельма в Калининграде. Чтобы проникнуть в салон, неизвестные разбили стекло в автомобиле Шкода. О случившемся рассказали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в VK.
«Сегодня ночью на Сельме орудовали воришки. Если кто-то что-то видел, сообщите, пожалуйста», - говорится в сообщении.
Потерпевший уточнил, что внимание воров привлек видеорегистратор.
ИСТОЧНИК KP.RU