В парке Зеленоградска озеро чистят от кувшинок

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-18T10:38:21+03:00

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В городском парке Зеленоградска начли очистку озера. Необходимость в уборке разросшихся по всему водоему кувшинок возникла в рамках благоустройства парка и проведения строительных работ на воде. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

Уточняется, что для уборки растений в парк доставили специальную плавающую технику.

«Участок, где растут лилии будет сохранен, а кувшинки появятся на озере только в следующем году», - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU