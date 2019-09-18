2019-09-18T10:47:41+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 18 сентября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов не будет электричества в СНТ «Дачное», «Весёлое», «Янтарь-2», «Вишнёвый сад», «Янтарь-1», «Утро- 1», пр –кт Советский 199, 201, 233, 239, 240, 242, 248, ул. Гурьева 32, 47, 49, 51, 52, 53, 53а, ул. Б. Окружная 2-я 35, 37, 39, 42, 49, 51, ул. Лауреатная 1.

До 18 часов свет отключен в Ленинградском и Центральном районе по адресам:

ул. Красносельская 71а, 73а, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 81а, 83

ул.Радистов 13, 14, 15,16,17, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 55, 54а, 57

пер. Радистов 1-7, 9, 20

ул. Добролюбова 27, 29, 30, 37,46,48

ул. Жуковского, 1а, 2е

ул. Менделееева, 45, 45а, 46а, 52, 62, 66а, 70, 74

ул. Б. Хмельницкого 115 (МОУ СОШ №12), 84 д/с №86, 117-121

ул. Б. Песочная 7-17, 23- 25

ул. Багратиона 1-13

ул. Аллея смелых Мясокомбинат

пр. Мира, 1, 5-9

ул. Ушинского 1- 3

пр. Гвардейский 10г

ул. Театральная 36-42

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Новинской, 3-19, 4-28. До 17.00 – на ул. Машиностроительной, 60-64, 68-72, 110-116, 158-162, 164-172, 68а (Магазин «Кооператор» ); ул. Батальной, 67, 67а; ул. Докука, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец отсудил свыше 100 тысяч за упавшее на машину дерево
С центральной арки с Росгартенских ворот в Калининграде пропал декоративный элемент
Источник: Погибший в ДТП под Янтарным водитель три дня назад попался пьяным за рулем
Калининградца отправили в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим в Минске
В Калининграде уголовница грабила пожилых женщин
Евгений Маслов: Двухъярусный мост – это памятник архитектуры, снести который можно при выполнении ряда условий
Умер депутат калининградской Облдумы Валерий Корнилов
В ДТП под Янтарным "Додж" врезался в дерево: погибли два человека
Калининградскому губернатору и чиновникам увеличат должностные оклады
В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 5124 человека
В центре Калининграда за рулем умер водитель «Фольксвагена»
Под Славском инспекторы ГИБДД задержали автомобиль, набитый пакетами конопли
Авиакомпания взыскала с калининградки затраты на ее обучение
В Правдинске сбили 9-летнего мальчика
Очевидцы сообщают о ДТП с погибшими под Янтарным
В Калининграде не работают светофоры на двух перекрестках
В парке Зеленоградска озеро чистят от кувшинок
На Сельме ночью разбили стекло автомобиля, чтобы украсть видеорегистратор
В Калининграде в замене нуждаются 152 км магистральных тепловых сетей
Калининград снова встал в 9-балльных пробках
В Калининграде до конца года закроют 6 угольных котельных
Мэрия Калининграда: Из-за программного сбоя за проезд переплатили 48 школьников
Полиция задержала калининградца, который «заминировал» ночной клуб
Калининградец незаконно вырубил деревьев на 8 млн рублей
В Калининградский зоопарк из Польши привезли самку капибары
В Балтийске начнет работать кинозал
За восемь месяцев пассажиропоток аэропорта "Храброво" вырос на 10 процентов