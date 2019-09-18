В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-18T10:47:41+03:00

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В среду, 18 сентября, в Калининграде в течение дня не будет электричества на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов не будет электричества в СНТ «Дачное», «Весёлое», «Янтарь-2», «Вишнёвый сад», «Янтарь-1», «Утро- 1», пр –кт Советский 199, 201, 233, 239, 240, 242, 248, ул. Гурьева 32, 47, 49, 51, 52, 53, 53а, ул. Б. Окружная 2-я 35, 37, 39, 42, 49, 51, ул. Лауреатная 1.

До 18 часов свет отключен в Ленинградском и Центральном районе по адресам:

ул. Красносельская 71а, 73а, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 81а, 83

ул.Радистов 13, 14, 15,16,17, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 55, 54а, 57

пер. Радистов 1-7, 9, 20

ул. Добролюбова 27, 29, 30, 37,46,48

ул. Жуковского, 1а, 2е

ул. Менделееева, 45, 45а, 46а, 52, 62, 66а, 70, 74

ул. Б. Хмельницкого 115 (МОУ СОШ №12), 84 д/с №86, 117-121

ул. Б. Песочная 7-17, 23- 25

ул. Багратиона 1-13

ул. Аллея смелых Мясокомбинат

пр. Мира, 1, 5-9

ул. Ушинского 1- 3

пр. Гвардейский 10г

ул. Театральная 36-42

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Новинской, 3-19, 4-28. До 17.00 – на ул. Машиностроительной, 60-64, 68-72, 110-116, 158-162, 164-172, 68а (Магазин «Кооператор» ); ул. Батальной, 67, 67а; ул. Докука, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU