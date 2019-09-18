Очевидцы сообщают о ДТП с погибшими под Янтарным
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В среду утром в районе Янтарного произошло ДТп с погибшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на трассе, не доезжая пять километров до города. Там в придорожное дерево врезался легковой автомобиль.
- Два трупа, один из которых ещё находится в авто, - написал очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU