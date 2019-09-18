В Правдинске сбили 9-летнего мальчика
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинске во вторник, 17 сентября, под колеса автомобиля попал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Электрической. 37-летняя водитель «Хендая» сбила 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU