В Правдинске сбили 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-18T11:09:33+03:00

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В Правдинске во вторник, 17 сентября, под колеса автомобиля попал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Электрической. 37-летняя водитель «Хендая» сбила 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU