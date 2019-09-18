Авиакомпания взыскала с калининградки затраты на ее обучение
.Фото: Александр Подгорчук
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В конце 2016 года жительница Светлогорска заключила ученический договор с одной из российских авиакомпаний на обучение по специальности «бортпроводник». Девушка обязалась после обучения три года работать в этой авиакомпании, однако, проработав чуть более года, решила уволиться.
В авиакомпании предложили ей добровольно вернуть стоимость затрат на обучение, однако уже бывшая сотрудница вернула только часть - около 45 тысяч рублей.
Работодатель обратился в суд и взыскал с девушки оставшиеся деньги в размере 63,4 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU