Авиакомпания взыскала с калининградки затраты на ее обучение

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-18T11:49:44+03:00

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В конце 2016 года жительница Светлогорска заключила ученический договор с одной из российских авиакомпаний на обучение по специальности «бортпроводник». Девушка обязалась после обучения три года работать в этой авиакомпании, однако, проработав чуть более года, решила уволиться.

В авиакомпании предложили ей добровольно вернуть стоимость затрат на обучение, однако уже бывшая сотрудница вернула только часть - около 45 тысяч рублей.

Работодатель обратился в суд и взыскал с девушки оставшиеся деньги в размере 63,4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU