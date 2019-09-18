Под Славском инспекторы ГИБДД задержали автомобиль, набитый пакетами конопли
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В Славском районе инспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль «ВАЗ». В ходе досмотра в багажнике было обнаружено семь пакетов с частями конопли.
В ходе проверки выяснилось, что водитель и двое пассажиров украли растения с поля в Зеленоградском районе. Однако, парни не знали, что на этом поле выращивали техническую коноплю.
Так что вместо «наркотической», на них завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU