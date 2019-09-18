2019-09-18T12:17:47+03:00
Общество

Под Славском инспекторы ГИБДД задержали автомобиль, набитый пакетами конопли

Виктор Сергеев
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В Славском районе инспекторы ГИБДД остановили для проверки автомобиль «ВАЗ». В ходе досмотра в багажнике было обнаружено семь пакетов с частями конопли.

В ходе проверки выяснилось, что водитель и двое пассажиров украли растения с поля в Зеленоградском районе. Однако, парни не знали, что на этом поле выращивали техническую коноплю.

Так что вместо «наркотической», на них завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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