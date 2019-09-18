В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 5124 человека

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-18T12:51:42+03:00

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В Калининградской области не спадает активность клещей. За неделю с 9 по 15 сентября в медицинские организации региона обратились 134 человека, пострадавшие от присасывания клещей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона от укусов клещей пострадали 5124 человека (из них 1389 детей).

За минувшую неделю были зарегистрированы 3 случая болезни Лайма (клещевого боррелиоза). Сообщается, что пострадавшие не видели укусы клещей, не обращались за медпомощью и не отдавали кровососов на проверку.

Отметим, за предыдущую неделю также были зарегистрированы три случая болезни Лайма и один случай клещевого энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU