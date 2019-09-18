Калининградскому губернатору и чиновникам увеличат должностные оклады

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-18T13:35:49+03:00

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В Калининградской области планируют увеличить должностные оклады губернатора, чиновников регионального правительства, депутатов и сотрудников Облдумы, судьям Уставного суда, руководству и сотрудникам Облизбиркома, а также оклады за классный чин чиновников. Соответствующие поправки в ряд областных законов внес на рассмотрение в Облдуму губернатор Антон Алиханов.

Планируется, что оклады губернатору и чиновникам поднимут уже с 1 октября. Так, должностной оклад главы региона составит 42 422 рублей (было 38 480 рублей). Дополнительные расходы бюджета на денежное содержание губернатора до конца года составят 45 тысяч рублей.

Что касается чиновников, их оклады решили поднять на шесть процентов, дополнительные расходы бюджета по фонду оплаты труда в этом году составят 17 млн 868 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU