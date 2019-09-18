В ДТП под Янтарным "Додж" врезался в дерево: погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-18T13:45:58+03:00

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Два человека погибли в ДТП в Зеленоградском районе в среду, 18 сентября. На место смертельной аварии приехал начальник региональной Госавтоинспекции Геннадий Бубенов.

Авария произошла в пяти километрах от Янтарного. 22-летний водитель «Додж Стратус» выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир иномарки скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, устанавливается причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU