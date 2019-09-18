В ДТП под Янтарным "Додж" врезался в дерево: погибли два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Два человека погибли в ДТП в Зеленоградском районе в среду, 18 сентября. На место смертельной аварии приехал начальник региональной Госавтоинспекции Геннадий Бубенов.
Авария произошла в пяти километрах от Янтарного. 22-летний водитель «Додж Стратус» выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир иномарки скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, устанавливается причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU