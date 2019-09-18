Умер депутат калининградской Облдумы Валерий Корнилов
.Фото: Калининградская областная дума
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В Калининграде умер депутат Областной думы от ЛДПР Валерий Корнилов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального парламента. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Депутатом Облдумы Корнилов был избран в декабре 2016 года. До этого он в течение пяти лет был членом областной избирательной комиссии.
Валерию Корнилову было 55 лет. У него остались жена, двое дочерей и сын.
ИСТОЧНИК KP.RU