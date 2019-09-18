Евгений Маслов: Двухъярусный мост – это памятник архитектуры, снести который можно при выполнении ряда условий

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-18T14:08:50+03:00

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В среду руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов в беседе с корреспондентом «Комсомолки» прояснил ситуацию с Двухъярусным мостом, общественные слушания по судьбу которого назначены на 19:00 18 сентября. Напомним, ранее директор музея Мирового океана Светлана Сивкова, а вслед за ней и пресс-служба мэрии пытались убедить калининградцев в том, что мост не является объектом культурного наследия.

- Посмотрите списки объектов, которые есть на нашем сайте, да и все, - ответил на это Маслов. – Двухъярусный мост – это памятник местного значения. По поводу реакции мэрии надо им вопросы задавать. Они несут ответственность за его состояние и за его будущее тоже.

- Но представители мэрии же заявляют о том, что собираются мост демонтировать.

- Вот их и спрашивайте про все их заявления, - ответил Маслов. – Я уже устал это комментировать. Мы им объясняли, в каком порядке что делается. Даже при варианте демонтажа. Он допустим, но при выполнении определенных условий. Есть требования законодательства, есть 73-й Федеральный закон. Мы им сто раз разжевывали, что и как нужно делать.

ИСТОЧНИК KP.RU