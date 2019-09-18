В Калининграде уголовница грабила пожилых женщин
В Калининграде полицейские задержали подозреваемую в серии нападений на пожилых женщин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Первой жертвой ранее судимой 41-летней грабительницы стала 80-летняя пенсионерка, которая отдыхала на скамейке возле дома на улице Товарной. Злоумышленница подбежала сзади, сорвала золотые серьги и скрылась.
Позже в полицию обратились еще две пенсионерки, которые стали жертвами ограбления.
- В этих случаях злоумышленница нападала на пенсионерок в подъездах многоквартирных домов. Она выслеживал будущих жертв на улицах, цинично выбирая пожилых женщин с золотыми цепочками, которые не могли оказать ей серьёзного сопротивления. Зайдя вместе с пенсионерками в подъезд, женщина хватала беспомощных жертв за горло и грабила, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.
Подозреваемую в серии грабежей поместили в ИВС. На нее завели уголовные дела по статье «Грабеж». В полиции добавили, что похищенное имущество злоумышленница сдавала в ломбарды по паспорту знакомой.
ИСТОЧНИК KP.RU