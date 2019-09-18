В Калининграде уголовница грабила пожилых женщин

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-18T14:46:19+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемую в серии нападений на пожилых женщин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Первой жертвой ранее судимой 41-летней грабительницы стала 80-летняя пенсионерка, которая отдыхала на скамейке возле дома на улице Товарной. Злоумышленница подбежала сзади, сорвала золотые серьги и скрылась.

Позже в полицию обратились еще две пенсионерки, которые стали жертвами ограбления.

- В этих случаях злоумышленница нападала на пенсионерок в подъездах многоквартирных домов. Она выслеживал будущих жертв на улицах, цинично выбирая пожилых женщин с золотыми цепочками, которые не могли оказать ей серьёзного сопротивления. Зайдя вместе с пенсионерками в подъезд, женщина хватала беспомощных жертв за горло и грабила, - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.

Подозреваемую в серии грабежей поместили в ИВС. На нее завели уголовные дела по статье «Грабеж». В полиции добавили, что похищенное имущество злоумышленница сдавала в ломбарды по паспорту знакомой.

ИСТОЧНИК KP.RU