Источник: Погибший в ДТП под Янтарным водитель три дня назад попался пьяным за рулем
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду утром около Янтарного в придорожное дерево врезался автомобиль «Додж Стратус». В результате аварии водитель и 28-летний пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Как стало известно «Комсомолке», 22-летний водитель «Доджа» три дня назад был задержан пьяным за рулем. Права он получил в этом году.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU