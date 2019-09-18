Источник: Погибший в ДТП под Янтарным водитель три дня назад попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-18T16:07:06+03:00

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В среду утром около Янтарного в придорожное дерево врезался автомобиль «Додж Стратус». В результате аварии водитель и 28-летний пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как стало известно «Комсомолке», 22-летний водитель «Доджа» три дня назад был задержан пьяным за рулем. Права он получил в этом году.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU