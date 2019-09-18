Калининградца отправили в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим в Минске
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В Багратионовском районе осудили местного жителя за ДТП, совершенное в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Минске пьяный житель области не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль. В результате водитель второй машины получил тяжелые травмы.
Уголовное дело было передано по месту жительства виновника аварии. Багратионовский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU