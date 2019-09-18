Калининградца отправили в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим в Минске

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-18T15:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовском районе осудили местного жителя за ДТП, совершенное в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Минске пьяный житель области не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль. В результате водитель второй машины получил тяжелые травмы.

Уголовное дело было передано по месту жительства виновника аварии. Багратионовский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU