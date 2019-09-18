С центральной арки с Росгартенских ворот в Калининграде пропал декоративный элемент

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-18T16:17:49+03:00

Росгартенские ворота до и после пропажи крестоцвета Фото: Александр Панфилов

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В Калининграде снова проблема с одним из объектов культурного наследия. На этот раз обнаружилась пропажа одного из скульптурных украшений, венчавших центральную арку Росгартенских ворот. Заметил ее калининградский краевед Александр Панфилов.

- А давно ли и куда исчез крестоцвет с Росгартенских ворот? – поинтересовался в фейсбуке Панфилов, приложив фотографии до и после пропажи.

В свою очередь, корреспонденты «Комсомолки» проанализировали несколько фотографий, имеющихся в расположении редакции. Выяснилось, что крестоцвет пропал еще до июня 2017 года, когда перед зданием ворот проходили работы по ремонту тротуара.

Росгартенские ворота - одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Они были построены 1852-1855 годах. Проект фасада был разработан архитектором Августом Штюлером. Автором скульптурных украшений выступил Вильгельм Людвиг Штюрмер.

ИСТОЧНИК KP.RU